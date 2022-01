CONTROLLI COVID / 36 TERAMANI MULTATI, 6 LOCALI SANZIONATI E DUE CHIUSI

Nella settimana dal 10 al 16 gennaio 2022 le Forze di Polizia (Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e le Polizie Locali dei Comuni di Teramo, Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Campli, Controguerra, Crognaleto, Giulianova, Montorio al Vomano, Pineto e Tortoreto hanno effettuato sull’intero territorio provinciale, in base alle disposizioni impartite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i controlli relativi al rispetto delle prescrizioni anticovid. In particolare risultano:

 3208 Persone controllate (green pass)

 12 Persone sanzionate (green pass)

 24 Persone sanzionate (dispositivi di protezione)

 513 Attività o Esercizi controllati

 6 Titolare di Attività o Esercizi sanzionati

 2 Chiusura provvisoria Attività o Esercizi