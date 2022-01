PARCHEGGI A PAGAMENTO A TERAMO, SONO SALVI I POSTI DI LAVORO

La vertenza dei lavoratori addetti al servizio parcheggi a Teramo, secondo quanto riferito dai rappresentanti sindacali, è giunta al termine e con un esito positivo per i dipendenti.

I lavoratori infatti peseranno sotto la nuova gestione, e questo nonostante le proteste portate avanti dal presidente della Tercoop Iachini. Nei giorni scorsi L’assemblea dei lavoratori della stessa cooperativa sociale ha approvato il documento firmato durante la trattativa sindacale con la società che si è aggiudicata l’appalto e che prevede l’inserimento di 23 lavoratori a 30 ore settimanali a tempo indeterminato. Inoltre l’impegno intrapreso dalla Giunta comunale di Teramo garantirà 60mila euro di servizi aggiuntivi che verranno quantificati in ore lavorative ad incremento delle 30 ore settimanali e 100 euro netti come indennità per tutte le lavoratrici e i lavoratori che passeranno come compensazione degli scatti d’anzianità e degli elementi maturati.