SCOMPARSI GLI INGRANAGGI DELL'ANTICO OROLOGIO DEL DUOMO, E PER LA SIRENA ANTIAEREA LA SOPRINTENDENZA CHIEDE UN PROGETTO

Scomparso (rubato? perduto?) il meccanismo dell’antico orologio del Duomo di Teramo. Lo scrive la Soprintendenza Archeologica dell’Aquila al Comune di Teramo, al Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale e per conoscenza a Fabrizio Primoli, che si era interessato dell’orologio e della sirena dell’allarme antiaereo, restaurata e “rimessa in funzione”, ma poi di fatto dimenticata. Per il meccanismo dell’orologio, la Soprintendenza chiede che si facciano tutte le verifiche per accertarne la definitiva scomparsa, mentre per la sirena chiede un progetto che ne preveda il recupero e la possibilità di esporla al pubblico, con un adeguato supporto didattico che ne illustri la storia.