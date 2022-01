VIDEO / L'AREA PEDONALE IN CENTRO STORICO FUNZIONA SOLO C'E' IL PRESIDIO DELLA POLIZIA LOCALE

Il giorno dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza sul divieto della sosta nelle zone pedonali, la polizia locale evidenzia che sono stati diversi i controlli operati oggi soprattutto sugli stalli di scarico merci e in quelli riservati ai disabili. Oggi la situazione è migliorata rispetto a ieri dove sono state fatte diverse rimozioni ma si evidenzia che appena i controlli non ci sono, le auto continuano a sostare. Le brutte abitudini sono dure a cambiare.

