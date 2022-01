UN CRATERE DI ARTE, NATURA E OSPITALITÀ. ON LINE IL PORTALE TURISMO.ABRUZZOWEB.IT

È online il portale www.turismo.abruzzoweb.it, innovativo strumento di racconto e promozione dei tesori storici, architettonici, culturali e naturalistici dei 56 comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009, e che ora rinascono più belli e forti di prima.

Realizzato dalla Enfasi srl, il progetto editoriale, in stretta sinergia con il quotidiano on line www.abruzzoweb.it, si propone nella sua progressiva implementazione di rafforzare l'offerta turistica nel suo complesso, in stretta collaborazione con gli operatori del comparto ricettivo, enogastronomico, artigianale, ricreativo, naturalistico, culturale, sportivo e religioso.

Il portale propone innanzitutto reportage dai luoghi di maggior interesse, con riprese aeree effettuate da un drone, riprese video a 360°, oltre a gallerie fotografiche, che permettono all'utente, collegato potenzialmente da ogni parte del mondo, di godere di una esperienza coinvolgente, personalizzata ed emozionale del territorio. Ad ogni località è abbinata la geolocalizzazione di alberghi, b&b, ristoranti e dei molteplici servizi potenzialmente utili ai turisti.

C'è poi una sezione notizie, con articoli originali, approfondimenti e interviste, e con spazi dedicati agli eventi culturali, musicali, enogastronomici e sportivi, nel territorio del cratere 2009, e di tutto l’Abruzzo.

L’obiettivo è quello della gestione di servizi dedicati agli operatori turistici abruzzesi a partire da quelli che risiedono nei comuni del cratere sismico aquilano, attraverso una piattaforma gestionale web oriented e la possibilità di gestire le prenotazioni degli alberghi attraverso una soluzione dedicata.

Sarà creata anche una app per semplificare la fruizione e l'accesso ai contenuti del portale attraverso l'uso di smartphone e tablet. La app permetterà poi di interagire immediatamente attraverso la geolocalizzazione, le mappe e la possibilità di contattare le varie strutture telefonando in un click, oppure essere guidati verso la struttura prescelta con l'utilizzo del sistema di navigazione integrato nel dispositivo.

Tra gli obiettivi anche la creazione di una sinergia tra l'offerta degli operatori turistici della costa e quelli dell'Abruzzo montano dei comuni del cratere, per offrire ai turisti che frequentano le spiagge abruzzesi un pacchetto integrato “mare-montagna” da vendere sia online che tramite operatori specializzati, anche direttamente dagli stessi operatori turistici coinvolti.

