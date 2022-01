CERCA DI SFUGGIRE ALL’ARRESTO E SI LANCIA DAL BALCONE FRATTURANDOSI UNA GAMBA. ARRESTATO LATITANTE PLURIPREGIUDICATO

Rocambolesca e spettacolare cattura di un latitante da parte dei Carabinieri di Giulianova nella serata di ieri.

Erano circa le ore 15,00 quando i Carabinieri del Nucleo Operativo Carabinieri di Giulianova si sono mossi per catturare un pericoloso latitante in fuga da quattro anni.

Gli stessi militari nei giorni scorsi avevano avuto notizia che in un appartamento della zona dello Splendore di Giulianova, potessenascondersi un pericoloso latitante colpito da diversi provvedimenti che ne disponevano la cattura per oltre 12 anni di carcere.

I militari dell’Arma forti della validità delle risultanze investigative, nel pomeriggio di ieri setacciavano l’intero isolato dove si sospettava fosse il ricercato, latitante da oltre quattro anni,e, una volta individuato con precisione l’appartamento dove si nascondeva, passavano all’azione cinturando lo stabile dandocorso all’operazione.

Il latitante, F.P., di 54 anni, originario di Rimini, dopo che i militari si erano introdotti nello stabile dove era nascosto, per sfuggire alla cattura non esitava a lanciarsi da un balcone dell’appartamento occupato, da un’altezza di quattro metri, fratturandosi una gamba. Nonostante tutto cercava ancora di fuggire ma i Carabinieri lo bloccavano immediatamente. Sottoposto ai rilievi di rito, compresi gli accertamenti sulle impronte digitali, risultava colpito da numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere a partire proprio dal 2018, e che non aveva mai scontato, per oltre 12 anni di pena, condanne tuttelegate ai suoi trascorsi penali dai quali era fino ad oggi sfuggito grazie alla sua latitanza trascorsa tra la Spagna ed Inghilterra.