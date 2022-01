TROVATA MORTA IN CASA LA SORELLA DELL’EX AD DELLA TERAMO AMBIENTE

L’hanno trovata morta in casa. Nella sua villa di Mogliano Veneto. Maria Chiara Gavioli, imprenditrice, aveva 47 anni, era madre di due figli. Era sorella di Stefano Gavioli, ex socio della Teramo Ambiente. Anche Maria Chiara era finita sotto inchiesta per il fallimento di Enerambiente, società del fratello Stefano (e in cui la donna compariva nel Cda) che dal 2006 al 2011 fu impegnata nello smaltimento di rifiuti a Napoli e a Teramo e che fallì con un passivo di 106 milioni di euro. L’imprenditrice e altri 18 imputati vennero accusati di aver svuotato l’azienda (attraverso fatture false e irregolarità nei libri contabili) ai danni dei creditori. A trovare la donna senza vita è stata la sua colf. Si sospetta il malore improvviso anche se vicino al corpo sono stati trovati alcuni medicinali, che la donna abitualmente assumeva. Il magistrato non ha ritenuto necessaria l’autopsia