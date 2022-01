ADAMO / CHE FIGURACCIA: IL BIM HA FATTO BUM.. E ADESSO È SENZA PRESIDENTE

E alla fine il Bim.. ha fatto bum. Nel senso dello schianto. Nel senso della clamorosa figuraccia. Nel senso della giocata non riuscita, della furbata naufragata. Della nomina ringollata. Benché il Sindaco di Isola (del quale fino a qualche giorno fa avevo grande stima) abbia tentato di consentire all’ex Sindaco di Cortino, di portare a termine quella che io considero la peggiore presidenza della storia del Bim, per ora il progetto non è riuscito. Anzi: si è clamorosamente schiantato, tanto che il BIM è senza presidente da un mese. Cos’è successo? Semplice: Minosse è stato revocato da Cortino, ma Isola ha cercato di nominarlo, con “grande gioia” di una parte della politica isolana, che avrebbe preferito un rappresentante locale…solo che la nomina non è stata ratificata , perché il consigliere anziano avrebbe dovuto convocare un’assemblea straordinaria. Che non è prevista per casi come questo. Il regolamento, infatti, esclude che si possa mettere all’ordine del giorno un punto che recita “rientro dalla finestra del presidente uscito dalla porta”.

Non si può fare.

Non convocando un’assemblea straordinaria. E il consigliere anziano lo sa, molto bene, perché è quello stesso Franco Iachetti, che da presidente del Bim uscì dalla finestra di Montorio e rientró dalla porta di Tossicia.

Quindi, in attesa che Minosse trovi una finestra aperta, il Bim è senza presidente… e soffiano i venti della campagna elettorale. Perché non è solo Minosse ad ambire, anzi: aspira anche il consigliere camplese Luca Di Girolamo, così come aspira l’ottimo sindaco di Crognaleto Giuseppe D’Alonzo. E due donne: la sindaca di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, e quella di Canzano, Maria Marsili. Nella corsa alla presidenza, potrebbe inserirsi anche il vicesindaco di Torricella, Marco Di Nicola, già in Giunta con Minosse.

A tutti i candidati, tranne Minosse, vanno il mio in bocca al lupo e una richiesta: appena eletti, disbrigate le pratiche di insediamento, potreste verificare quali benefici abbia portato al BIM la sponsorizzazione da 10mila euro (+ altri 10 mila) andata ad un’emittente televisiva che non ha sede in un Comune del Bim.

Chiedo per un amico.

ADAMO