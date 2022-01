BAINAIT / QUESTA SERA ALESSIA COGNITTI: “DA QUANDO SONO PRESIDENTE DEL RUZZO, SINDACO E ASSESSORI DI TERAMO…”

Sarà Alessia Cognitti, presidente del Ruzzo, l’ospite di questa sera a BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga intervista, Alessia Cognitti parlerà della nostra acqua, delle bollette, del personale, della gestione di una rete idrica ramificata e capillare e non mancheranno momenti di racconto personale. Così come non mancherà qualche passaggio “politico”, come quando racconterà del fatto che, da quando è alla presidenza, non ha mai ricevuto la visita del Sindaco di Teramo o di un assessore del capoluogo. Mai. Né per proposte, né per problemi, né per suggerimenti. Mai.

BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116