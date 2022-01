DOMENICA AD ATRI GLI OPEN DAY DELL'ISTITUTO ZOLI

Domenica 23 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12, l’Istituto Superiore “Adone Zoli” di Atri aprirà le porte per incontrare gli studenti della terza media e le loro famiglie in Piazza Duomo, nella suggestiva cornice della città ducale, tra il Teatro Comunale e la Cattedrale. Un Open Day di orientamento per una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado. Sarà allestito un Info-Point, completamente all’aperto, in cui poter avere tutte le informazioni per le procedure di iscrizione e confrontarsi con alunni e docenti dei sette indirizzi di studio: Liceo Scientifico dello Sport, Istituto Tecnico Agrario, Istituto Tecnico Economico, Istituto Tecnico Meccanica Meccatronica Energia, Istituto Professionale Alberghiero, Istituto Professionale per la Manutenzione e Assistenza Tecnica, Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale OSS. L’Istituto riunisce indirizzi che vantano una tradizione storica sul territorio e altri, più recenti, nati per interagire con i nuovi sistemi produttivi e le attuali esigenze del mondo del lavoro. “La scelta della scuola superiore è un momento cruciale nella vita formativa di uno studente, il primo vero banco di prova in cui alunni e famiglie sono chiamati nel difficile compito di riconoscere attitudini e competenze” – dichiara la dirigente scolastica P.ssa Paola Angeloni - “Saper compiere le scelte giuste aiuta gli studenti a vivere la scuola in modo efficace, sentendosi valorizzati e gratificati, solida base per cominciare a costruire un percorso professionale soddisfacente ed appagante. Questa è la missione principale dell’azione orientativa dell’Istituto Adone Zoli di Atri.”

Maggiori dettagli sull’evento sono consultabili sul sito web www.iisadonezoli.edu.it.