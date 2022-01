SCUOLA / ANCHE IL SINDACO ALL'OPEN DAY DELL'ALESSANDRINI - MARINO

Si comunica che sabato 15 e domenica 16 gennaio si sono svolti gli Open Day dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo. Tenuti in presenza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e previa prenotazione della fascia oraria disponibile, hanno permesso la visita ai locali dell’Istituto con ingressi contingentati in piccoli gruppi per ogni fascia oraria.

Gli studenti ed i rispettivi genitori che hanno partecipato si sono potuti orientare sui vari indirizzi di studio offerti dalla scuola e sulle dotazioni presenti in essa, incontrandosi con docenti e allievi dell’istituto. Tra i presenti anche il Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, che ha visitato i locali della scuola intrattenendosi con docenti, studenti e genitori e congratulandosi con la Dirigenza per l’organizzazione e per le numerose dotazioni tecnologiche ivi presenti.

Questi gli indirizzi che possono essere scelti:

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Alessandrini”

Chimica, Materiali e Biotecnologie

Elettronica ed Elettrotecnica (con Curvatura Robotica)

Informatica e Telecomunicazioni (con Curvatura Robotica)

Meccanica, Meccatronica ed Energia (con Curvatura Robotica)

In particolare, nei tre indirizzi “Elettronica ed Elettrotecnica”, “Informatica e Telecomunicazioni” e “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, si è deciso di utilizzare la quota del 20% nell’ambito dall’autonomia, per caratterizzare il curricolo degli studenti, fornendo loro competenze specifiche nell’ambito della Robotica. Ciò è stato possibile rimodulando tre ore delle materie caratterizzanti con percorsi specifici trasversali ed integrando le peculiarità di ogni indirizzo con elementi delle altre specializzazioni.

Pertanto, senza aggiungere ore di scuola, sono state inserite le tre materie Sistemi robotici, Meccanica del Robot e Informatica Industriale al fine di conseguire le seguenti competenze specialistiche:

conoscere le diverse parti costitutive del robot (architettura meccanica, elettrica, elettronica, informatica) e saper utilizzare i diversi programmi di simulazione per il loro controllo;

saper sfruttare le potenzialità del robot in un ambiente di lavoro al fine di operare ottimizzazioni tecniche ed economiche sui cicli di produzione ed assemblaggio con riferimento alla sicurezza, anche informatica;

conoscere i sistemi domotici (casa automatizzata) e della building automation (edificio automatizzato);

saper progettare un sistema domotico o robotico valorizzando impatto ambientale ed ecosostenibilità in sistemi di Internet delle Cose (IoT) e di Industria 4.0.

Istituto Professionale “E. Marino”

Manutenzione e Assistenza Tecnica

Operatore Elettrico (con qualifica triennale)

(con qualifica triennale) Operatore Meccanico (con qualifica triennale)

(con qualifica triennale) Odontotecnico

Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale (G.A.R.A.)

Tra gli indirizzi previsti per l’I.P. “Marino si segnala un nuovo indirizzo molto importante per il territorio, cioè quello della Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale. Infatti il diplomato di questo indirizzo interviene nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, superficiali interne e marine e si caratterizza per la conoscenza dei processi e degli impianti e per l’acquisizione delle tecniche di intervento operativo per la tutela del territorio con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche ed ambientali ed ha competenze multidisciplinari di base, in ambito tecnico-professionale per poter svolgere mansioni in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, nella gestione delle acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento.

Le attività di Orientamento si concluderanno domenica 23 gennaio 2022 con il Career Day, evento che si terrà a partire dalle ore 16:00. L’obiettivo principale di questo evento è quello di far conoscere i possibili sbocchi nel mondo del lavoro, avendo la possibilità di dialogare con i rappresentanti delle maggiori aziende del territorio.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Stefania Nardini, invita i genitori degli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia a partecipare al suddetto evento che si svolgerà in presenza, nel rispetto delle norme anti-Covid e previa prenotazione che, per ragioni organizzative, dovrà essere effettuata, entro le ore 11:00 di sabato 22 gennaio 2022, al link https://www.iisteramo.edu.it/prenotazione

Si precisa che tutti i genitori partecipanti dovranno essere in possesso del Green pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare (nei giorni feriali e in orario antimeridiano) allo 0861/411762 e chiedere di uno dei seguenti Referenti per l’Orientamento: