STRAORDINARIA SCULTURA D'ARTE MODERNA COMPARSA ALL'IMPROVVISO A TERAMO

Nuova opera d''arte urbana a Teramo. Con una coraggiosa scelta culturale, il Comune ha deciso di regalare a Teramo un'opera postmoderna dall'altissimo valore simbolico. SI tratta di "Devastraffico", dell'artista olandese Verkeer Onmenselijk, autore già premiato per le sue installazioni nelle piazze di tutto il mondo. L'opera simboleggia la disumanità del traffico, che nell'incombenze del flusso veicolare, si oppone al sano sviluppo di una coscienza collettiva tesa alla valorizzazione del muoversi a piedi. Studiata per amplificare il valore delle altre sculture, che vengono abbandonate in tutta Teramo dagli utilizzatori, e che erroneamente chiamiamo "monopattini" la scultura di Verkeer Onmenselijk è la prima della nascente Biennale dell'arte stradale che si farà a Teramo nel 2024. Tra due anni... sennò che biennale sarebbe?



GUARDA IL VIDEO DELLA "SCULTURA"

NB. A BENEFICIO DI LEONI DA TASTIERA E WEBETI (CHE NON L'AVRANNO CAPITO) SPECIFICHIAMO CHE QUESTO ARTICOLO E' UNA BOUTADE...INSOMMA, UNO SCHERZO... LA VERITA' E' CHE LA ROTONDA PROVVISORIA... E' STATA PROVVISORIAMENTE DEVASTATA ...DA GIORNI... E NESSUNO LA SISTEMA