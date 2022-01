OPERZIONE ANTIDROGA "MISSING", IN MANETTE QUATTRO PERSONE, SCOPERTO IMPONENTE "GIRO" DI COCAINA

Una maxi operazione è stata portata a compimento dal Nucleo Operativo e Radiomobile tra la serata di ieri e le prime luci dell’Alba di oggi, sotto il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Giulianova, ed ha interessato i Comuni di Giulianova stessa e Martinsicuro.

La complessa operazione è scaturita da attività investigative che i militari hanno condotto sul territorio giuliese, sia sul fronte del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti che per la prevenzione dei reati in genere, ed hanno portato a richiedere a carico dei soggetti individuati, tutti già sottoposti a misure alternative al carcere, dei provvedimenti restrittivi più incisivi e finalizzati all’interruzione di tutte le attività illecite.

L’operazione, denominata MISSING per l’abitudine, di uno degli arrestati, di evadere dagli arresti domiciliari, è stata avviata all’alba di questa mattina, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, al comando del Tenente Antonio Trombetta, bloccavano per un controllo L.G., di origini campane, di 55 anni, che a seguito di perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di involucri di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Al termine dell’attività la posizione del fermato veniva rapportata all’autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso. Subito dopo scattava il blitz dei Carabinieri di Giulianova, che effettuavano delle perquisizioni a casa di pregiudicati della zona nei Comuni di Martinsicuro e Giulianova, procedendo all’arresto di D.R.M., originaria di Teramo, 54 anni, di D.G.G. originario di Giulianova, di 51 anni e di D.R.O. di 35 anni, di Giulianova,.