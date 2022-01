SI E' SPENTO LO CHEF GABRIELE PETRINI, TRA GLI ANNI 70 E 90 FECE GRANDE IL "CARPACCIO"

Si è spento all'età di 70 anni, nella clinica 'Sant' Agnese di Pineto dove era ricoverato, Gabriele Petrini. Nato a Sant'Atto, Petrini era per tutti "Lo Chef".

Appassionato di cucina sin da bambino, dopo aver conseguito il diploma con il massimo deí voti nella scuola italiana di cucina per cuochi di Villa Santa Maria, Petrini ha iniziato a lavorare nei ristoranti più rinomati d'Italia, soprattutto in Emilia-Romagna, ricoprendo il ruolo di Executive Chef della brigata di cucina.

Dopo una lunga carriera in giro per lo Stivale, lo Chef era tornato nella sua Teramo per gestire, sempre da Executive Chef, il ristorante "Il Carpaccio,, all'interno dello storico Hotel Sporting che tanti banchetti cerimoniali ha animato negli anni '70, '80 '90. Era anche membro e docente della scuola italiana di cucina "Italia Chef Academy".

I funerali di Gabriele Petrini, che lascia la moglie Annamaria e le figlie Barbara, Francesca e Federica si svolgeranno domani, sabato 22 gennaio, alle 11 a Colleatterrato Basso.