ADAMO / CONSIGLIERE CORONA, LEI DOVE SI TROVAVA LEI ALLE 13.12 DEL 26 AGOSTO 2016?

Consigliere Luca Corona, lei dove si trovava alle 13,12 del ventinove agosto del 2016?

Dica!

Spieghi!

Lei, consigliere Luca Corona, che tuona contro la sistemazione dei parcheggi in viale Crispi, dove si trovava alle 13,12 del ventinove agosto del 2016?

Riveli!

Racconti!

Lei, consigliere Luca Corona, che si è scagliato contro la pista ciclabile di viale Crispi, dove dove si trovava alle 13,12 del ventinove agosto del 2016?

Confessi!

Non se lo ricorda? Bene, glielo dico io: lei si trovava in maggioranza, al Comune di Teramo, a sostenere la Giunta Brucchi, che alle 13,12 del ventinove agosto del 2016 approvava la delibera numero 315, dal titolo: “Approvazione studio di fattibilità della pista ciclopedonale urbana di collegamento tra il Centro Storico, via Piave, il quartiere Stazione, ed il tratto esistente su via Gammarana”.

E per rinfrescarle ulteriormente la memoria, le offro un’immagine: quello sopra è il progetto approvato dalla Giunta che lei appoggiava, quella sotto è la foto reale della stessa zona.

Non le sarà sfuggito il fatto che si tratta di Viale Crispi.



E che quella rossa… è UNA PISTA CICLABILE.

Che, a differenza di quella realizzata adesso, presentava, secondo il progetto, anche i “cordoli” di protezione, che come lei sa sono invece estremamente pericolosi sulle strade.

Le ripropongo la domanda iniziale:

Consigliere Luca Corona, lei dove si trovava alle 13,12 del ventinove agosto del 2016?

Perché non ha detto nulla contro una pista ciclabile molto, ma molto peggiore di quella che oggi lei attacca con veemenza.

Il “bene dei cittadini” e la “comodità di parcheggio”, non hanno colore politico.

Se un progetto non va bene, non va bene mai.

Se va bene, va bene sempre.

ADAMO