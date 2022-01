E' UFFICIALE, DA LUNEDI' SIAMO IN ZONA ARANCIONE

Altre quattro regioni in arancione: Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. È questo il quadro che emerge dagli indicatori sull’andamento dell’epidemia da Covid-19. Si aggiungono alla Valle d’Aosta che è già in arancione, mentre in bianco rimangono Basilicata, Molise, Puglia e Umbria. La media delle terapie intensive occupate in tutta Italia è al 17,3%, in area medica è al 31,6%. Ci sono 2011 nuovi contagiati settimanali su 100mila abitanti. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà oggi l’ordinanza.