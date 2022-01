LICIA COLO' SUL GRAN SASSO

Da sempre paladina dell'ambiente, da oltre trent'anni tra i volti più amati della tv, Licia Colò è tornata in campo per raccontare la madre Terra, ogni sabato sera, con "Eden - Un pianeta da salvare", il programma di La7 che quest'anno festeggia la sua terza stagione, la seconda al tempo del Covid. Questa settimana si andrà in Sardegna, a Bosa, antica città regia nel 1700, rinomata per le sue concerie. E poi nel Parco Nazionale del Gran Sasso, 36 chilometri di vette nel cuore dell'Abruzzo, tra borghi come Santo Stefano di Sessanio, abitato d'inverno solo da un centinaio di persone, ma sempre più meta di villeggiatura estiva.