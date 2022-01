COVID/ MIGLIORA LA SITUAZIONE IN CARCERE: I POSITIVI SONO DIECI

Nei giorni scorsi sono stati effettuati i tamponi a circa 200 detenuti,la metà ancora rimasta,fortunatamente,solo dieci sono risultati positivi e tre dubbi. L’altro ieri un detenuto è stato ricoverato in ospedale presso il reparto infettivologia per febbre alta. Alcuni detenuti “riottosi “ autori della devastazione di sabato scorso sono stati isolati dal resto della popolazione detenuta per impedire di fomentare gli animi e il clima e tornato sereno all’interno del padiglione detenuti.