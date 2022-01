FUGGE ALL'ALT DELLA POLIZIA, INSEGUTO FINISCE IN MANETTE PER DETENZIONE DI COCAINA

Ieri mattina, personale della Squadra Mobile, nel corso di un servizio diretto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, a Martinsicuro, traeva in arresto un cittadino italiano di 63 anni, pluripregiudicato. Lo stesso, nel tentativo di sottrarsi al controllo di Polizia, con una brusca accelerazione, urtava l'agente che gli aveva intimato l'alt. Di seguito, per guadagnarsi la fuga, urtava anche un'auto che lo precedeva. Dopo un inseguimento l'uomo veniva fermato e sottoposto a controllo. All'interno del veicolo veniva rinvenuto un involucro aperto contenente la parte restante dello stupefacente di cui l'uomo si era, nelle more, disfatto; nello specifico gr. 0,14 di cocaina. Nella circostanza il poliziotto riportava contusioni ed escoriazioni di lieve entità.