FOTO-VIDEO / RIAPERTO E MESSO IN SICUREZZA IL PADIGLIONE STORICO DEL CIMITERO, MA I PONTEGGI INGABBIANO DUE FILE DI LOCULI

Erano chiusi da sei anni. Dal 30 ottobre del 2016, per la precisione. Da quella terribile domenica nella quale il terrremoto ruggì con una violenza di magnitudo 6,5, andando a disturbare anche i teramani dei secoli passati, quelli che riposano proprio in quei padiglioni storici del cimitero di Cartecchio. Chiusi, da allora. Una chiusura che ha vietato a figli e nipoti di poter portare un fiore sulle tombe di genitori e nonni, confinando oltre una transenna una parte della memoria familiare della nostra città. Quando c'è da ricostruire case e scuole, i lavori di un cimitero colpito dal terremoto passano in secondo piano, ed è stato un secondo piano lungo sei anni, ma alla fine è arrivato il giorno della riapertura. E quel giorno è oggi. Da oggi, infatti, i padiglioni storici di Cartecchio sono di nuovo percorribili. Ma non per tutti, perché nel sistemare i ponteggi di protezione, sono state letteralmente cancellate due file di loculi, divenuti inaccessibili perché inglobati nell’impalcatura. Una soluzione che, dopo sei anni, mortifica quanti speravano di poter tornare a portare i fiori ai loro parenti, che adesso sono diventati addirittura invisibili, doppiamente tumulati: nelle loro tombe e nei ponteggi dell’impalcatura.

