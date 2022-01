LO STRAORDINARIO VIDEO DELL’ABBATTIMENTO DELLO “STECCONE” DI VIALE CRISPI



È un documento straordinario. Destinato a restare una testimonianza storica. La traccia indelebile di un momento irripetibile. Non è soltanto un video, quello realizzato dal giovane teramano Antonio Gabriele, che ha voluto filmare in time-lapse tutte le fasi dell’abbattimento dell’edificio di viale Crispi, quello praticamente di fronte alla Stazione ferroviaria. Un palazzo al quale il giovane Antonio è sentimentalmente legato, perché quelle mura ospitavano anche la conosciutissima Tabaccheria Ricci, gestita proprio dalla famiglia dello stesso autore del filmato, oggi trasferita poche decine di metri più avanti. Il filmato racconta, in 6 minuti, le 10 ore che hanno cambiato per sempre il volto di Viale Crispi e affidato alla memoria il ricordo di un edificio della Teramo che fu.

GUARDA IL VIDEO