SCONTRO TRA AUTO E CAMION TEAM: DUE FERITI

È stato un weekend di controlli serrati per la Polizia Locale, diretta dal Ten. Col. Franco Zaina, in attività di prevenzione e contrasto a diffusi fenomeni di degrado urbano. Sul piano della polizia stradale pericoloso scontro frontale sulla s.s. 81 tra un'autovettura Golf ed un camion della Team dal quale derivavano due feriti. Impegno anche in centro con le nuove aree pedonali e le nuove regole sulla circolazione sulle piazze principali, attraverso un’azione di prevenzione sempre attuata dal corpo di polizia. Un tossicodipendente è stato sorpreso a circolare privo di copertura assicurativa pertanto il mezzo è stato posto sotto sequestro.