RI- MULTATO L’AMBULANTE NO-VAX, RISCHIA LA REVOCA DEL POSTO AL MERCATO

Messi in atto dalla Polizia Locale controlli anticovid nei confronti di autobus di linea e presso pubblici esercizi. Nello specifico il titolare di un noto bar è stato sorpreso ad esercitare la propria attività sprovvisto di green pass. Stessa sorte per un noto no vax dell'area mercatale che è stato multato di ben 1000€ per omesso uso dei dispositivi di protezione individuale e mancanza di certificazione verde, ora rischia l'interdizione dal mercato cittadino del sabato e la revoca del posteggio.