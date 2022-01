GIOVANI MINORENNI UBRIACHI TROVATI AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Ii Nucleo Operativo Antidegrado della Polizia Locale di Teramo ha sottoposto a controllo i tre distributori automatici siti in Corso Cerulli, Via Oberdan e Piazza Dante, luoghi di ritrovo di molti giovani che con vari escamotage riescono spesso ad acquistare alcolici ed a consumare sostanze stupefacenti fuori da occhi indiscreti. L'attività del N.O.A. , in questa fase orientata alla prevenzione, si è estesa anche ad aree del centro storico come Via Pascoli e l'area del Convitto. Sorpresi diversi minori in stato di ebbrezza si è cercato di sensibilizzarli al rispetto delle regole avvertendoli dei relativi rischi sulla salute.