I VANDALI DEVASTANO LO STABILIMENTO-RISTORANTE ARLECCHINO A GIULIANOVA: DANNI PER 100 MILA EURO

I vandali in azione sulle strutture esterne e stavolta anche interne del ristorante chalet Arlecchino e sulla discoteca La Suite ad asso annessa. La banda ha rotto anche le vetrate del ristorante procurando danni per almeno 100 mila euro. La struttura è sotto sequestro dal 21 dicembre di due anni fa in attuazione di un provvedimento giudiziario di sequestro emesso dal Tribunale di Teramo. I vandali una volta dentro la struttura, hanno divelto e rotto ogni cosa, hanno gettato sedie e tavolini nella piccola piscina, hanno abbattuto frigoriferi e spezzato i tavoli della consolle del dj rendendola praticamente inservibile. Alcuni divani sono stati ritrovati a pochi passi dal mare.

Fonte: Il Messaggero