ULTIM’ORA / IN CORSO VENTI ARRESTI IN ABRUZZO, DROGA, ESPLOSIVI E DENARO FALSO

Oltre 150 tra Finanzieri e Carabinieri in forza ai rispettivi Comandi Provinciali supportati da militari dei reparti speciali, unità cinofile antidroga, anti esplosivo e per la ricerca di valute, con l’ausilio di elicotteri multifunzione, stanno dando esecuzione a 20 Ordinanze di Custodia Cautelare e a decine di perquisizioni in Abruzzo, nei confronti di una organizzazione criminale dedita al traffico degli stupefacenti e alle estorsioni. Contestata l’aggravante del metodo mafioso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMEMTO