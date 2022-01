TRAFFICO IN TILT A CARTECCHIO, LA FILA DA ORE BLOCCA STRADA E ROTONDA

Traffico paralizzato dalle prime ore di stamattina a causa della lunga fila di auto che blocca la strada da sotto alla rotonda di Cartecchio fino a Casalena. Impossibile gestire la questione. Il Comune ribadisce tramite l'assessore Maurizio Verna che l'unica soluzione è spostare il drive in allo stadio di Piano D'Accio in modo da evitare le lunghe code, come accade praticamente tutti i giorni: mai come oggi.