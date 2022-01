AUMENTANO I CONTAGI ALLA CASA DI RIPOSO

Sono in aumento i contagi Covid alla Casa di Riposo De Benedictis a Teramo. I 350 tamponi fatti su ospiti e personale hanno fatto emergere 78 positivi al Covid.Al momento tutti i pazienti sono risultati asintomatici o con sintomi lievi, per cui le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazioni da parte della dirigenza della struttura. Ma in queste ore il Direttore UCAT della Asl Teramo Giandomenico Pinto, ha comunicato che sono in corso altri test per avere un nuovo quadro della situazione. Va in oltre ricordato che tutti gli ospiti e il personale presenti nella struttura sono vaccinati.