VIDEO / IL LUNGOFIUME VEZZOLA INTITOLATO A DAVIDE DE CAROLIS

Il comune di Teramo, su richiesta del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani d’Abruzzo, ha intitolato il parco lungo il fiume Vezzola a Davide De Carolis, il volontario tecnico dell’elisoccorso scomparso cinque anni fa nella tragedia di Campo Felice.

Come si ricorderà, in quel periodo così drammatico, con le scosse di terremoto e le straordinarie nevicate, un elicottero del 118 si era levato in volo per recuperare uno sciatore ferito. Tra i componenti dell’equipaggio del soccorso c’era anche Davide De Carolis, volontario teramano. L’elicottero del 118 non giunse mai all’Ospedale de L’Aquila, dov’era diretto, perché si infranse contro una montagna a causa della visibilità estremamente scarsa. Va inoltre ricordato che Davide De Carolis in quelle difficilissime giornate del Gennaio 2017 si prodigò generosamente, non avendo fatto mancare la sua presenza neanche a Rigopiano, dove contribuì a trarre in salvo una persona nell’albergo travolto dalla valanga.

ASCOLTA IL SINDACO ED IL PROF ALBANELLO SU R115