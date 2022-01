CASO “FRUTTA” / L’ASP2 RISPONDE: “DITTA PALESTINI GIÀ FORNITRICE DA 10 ANNI, NON C’ERA MOTIVO DI CAMBIARE”

DALL'ASP 2 RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

" È avvilente come, per motivi di ostilità politica, si arrivi a pensare di fare discriminazioni alla rovescia o epurazioni a colpi di penna delle società qualificate che risultano tra i fornitori degli enti da anni”.

Con riferimento al comunicato diffuso da alcuni esponenti della minoranza di Atri, la governance dell'Asp2 di Teramo precisa quanto segue: "Le procedure dirigenziali di affidamento alla ditta il cui importo è assai sotto soglia, sono avvenute nel rispetto della normativa in materia e senza intromissione alcuna dell’organo politico che, tra l’altro, si è insediato da meno di un anno. La ditta in questione figura insieme ad altre ditte tra i fornitori dell’ente da più di 10 anni e si è contraddistinta per affidabilità e qualità come tutte. Pertanto, al di là della polemica politica, non vi era ragione per cui l’ente dovesse rinunciare ad affidare il servizio al suddetto fornitore"

nella foto Giulia Palestini, presidente Asp2