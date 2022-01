VIDEO / ATER- UN BANDO PER LA VENDITA DI 12 ALLOGGI IN VIA PIAVE

Annunciata anni fa come una “rivoluzione”, si troverà finalmente una soluzione al degrado delle casette di via Piave a febbraio, con un semplice bando di alienazione per 12 immobili di proprietà dell’ Ater. Ci hanno provato presidenti e commissari a rivoluzionare via Piave, forse ci si riuscirà con l’aiuto di imprenditori e costruttori, grazie alla presidentessa Maria Ceci che ne ha annunciato la vendita nel bilancio di fine anno.

Anni fa si parlò anche di un Pru di via Piave, che prevedeva l’abbattimento del muro in cemento, la realizzazione di spazi commerciali, un’area verde ed elementi di arredo urbano con annessa un’area commerciale da 2000 metri quadri. Poi si parlò anche di un ampio bando nell’ambito dei finanziamenti del bando delle periferie. C’era stato il via libera da parte della Presidenza del consiglio dei ministri ed un finanziamento di 16 milioni di euro, per investimenti importanti quali l’arretramento della stazione e la riqualificazione degli edifici popolari di Via Piave con piste ciclabili e molto altro ancora.

Alla fine, si è approdati ad un semplice bando di vendita che dovrebbe essere pronto a breve, dell’importo, ancora da definire, tra i 350 e i 400 mila euro per la vendita di 12 alloggi, di 45 mq ciascuno.

Gli immobili in questione, in tutto 24 ma 12 sono di privati, furono murati 25 anni fa. Le costruzioni risalgono invece agli anni 40 e rientravano all’interno dell’ex villaggio Ciano. Saranno vendute in un lotto unico. Sarà poi l’acquirente a decidere come riqualificare tutta la zona compresa tra via Piave e lo stradone di via Po. Per vedere come andrà a finire questa lunga storia, non rimane che attendere ancora qualche mese.

GUARDA IL SERVIZIO SU R115