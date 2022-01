AGROENERGIA E PNRR, UNI.TE IN PRIMA LINEA PER L'ABRUZZO

Presentato all’Unite il progetto di ricerca triennale sugli strumenti normativi e amministrativi della Regione in materia di agricoltura sostenibile nella prospettiva della transizione ecologica ed energetica e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che pone particolare attenzione al tema dell’agricoltura sostenibile.

Il progetto dell’Università di Teramo – che sarà curato da Omar Makimov Pallotta, ricercatore selezionato dall’Ateneo – è in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, il Comune di Tortoreto e l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Teramo. Partner dell’iniziativa anche l’associazione ARiA Food e l’azienda agricola Terra di Ea. Obiettivo della ricerca è sviluppare un modello innovativo e funzionale all’esercizio della competenza delle Regioni in materia di energia in agricoltura, partendo dallo studio di modelli di disciplina virtuosi che favoriscano la sostenibilità del comparto agricolo.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pone particolare attenzione al tema dell’agricoltura sostenibile e prevede, tra gli obiettivi connessi a tale missione, il miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti; l’avanzamento del paradigma dell’economia circolare; lo sviluppo di una filiera agroalimentare sostenibile (attraverso l’incremento delle prestazioni ambientali e la competitività delle aziende agricole) e, da ultimo, lo sviluppo di progetti integrati su isole e comunità, che si concentrino su circolarità, mobilità e rinnovabili.