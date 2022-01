SCOPERTO A TERAMO IL “CIMITERO” DEI MONOPATTINI

Dieci, forse tredici monopattini. Parcheggiati tristemente in via Himalaya a Villa Mosca. Come un deposito. Anzi: un cimitero di monopattini, visto che sembra che alcuni siano lì parcheggiati da giorni. Qualcuno suggerisce che sarebbero stati utilizzati da un residente, che al mattino scende a scuola con un genitore (si sa, fa freddo alle 7,30) e poi risalirebbe col monopattino, che poi scarica all’angolo della strada. Uno al giorno. Dieci giorni, dieci monopattini, con questo ritmo, se nessuno interviene, a fine anno scolastico Teramo sarà svuotata …

Battute a parte, possibile che noi esista un sistema di tracciamento tra utilizzatore e luogo di abbandono, che consenta di scoprire chi l’ha lasciato in luoghi inadatti e fargli pagare il disturbo di doverli andare a riprendere?