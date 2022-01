MASSIMO ZANNI E' IL NUOVO PREFETTO DI TERAMO, SUCCEDE A DE PRISCO

Si è insediato il nuovo Prefetto di Teramo dott. Massimo Zanni. Il Prefetto, nato nel 1958 a Roma e laureato in Giurisprudenza, in qualità di Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza ha ricoperto da ultimo il ruolo di Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la Task force che decide sulla sicurezza delle manifestazioni sportive.

Entrato in Polizia nel 1985, è stato assegnato come prima sede all’VIII Reparto Mobile di Firenze, per poi prestare servizio all’UCIGOS di Roma. In seguito è stato trasferito alla Digos della Questura di Roma. Ha diretto inoltre vari Commissariati della Capitale e dintorni, fra i quali: Tivoli, Esposizione, Colleferro, Velletri, Casilino, Ostia Fidene.

Nominato Primo Dirigente, ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Sala operativa e volanti) della Questura di Roma per poi diventare Responsabile dei Reparti Prevenzione Crimine presso il Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale.

Intenso il Servizio prestato per la Questura di Roma presso cui ha ricoperto prima l’incarico di Capo di Gabinetto, gestendo tutti gli eventi di Ordine Pubblico connessi al G8 dell’Aquila che si sono svolti nella Capitale, e poi di Vicario fino al 2011.

Nominato Dirigente Superiore, nel 2014 è diventato Questore di Grosseto.

Successivamente ha rivestito il ruolo di Direttore dell’Ufficio Ordine Pubblico del Viminale prima di ricoprire l’ultimo incarico di Presidente del sopraindicato Osservatorio.