VIDEO / LIBERATI I LOCULI "PRIGIONIERI" DELLE IMPALCATURE AL CIMITERO DI CARTECCHIO PER LA CONFERENZA STAMPA DEL SINDACO DI DOMANI

Liberati i loculi del Cimitero di Cartecchio che erano stati imprigionati dalle impalcature. La protezione civile, intervenuta per un sopralluogo, ha infatti rimosso le tavole che nascondevano alla vista le ultime due file dei loculi nei padiglioni storici. Dopo il nostro servizio, di una settimana fa, il padiglione è stato richiuso con la scusa delle pulizie, in realtà si dovevano togliere le tavole e preparare il tutto alla conferenza stampa (l'ennesima convocata dall'amministrazione) che è stata annunciata per domani mattina. Assurdo.

