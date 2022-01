VIDEO / PAOLO RUFFINI RICORDA ALLA STAMPA CHE: «UN BUON GIORNALISTA VA, VEDE E ASCOLTA»

“ASCOLTATE!”. Non è soltanto il titolo scelto per il convegno organizzato dalla diocesi di Teramo-Atri e dall’Università di Teramo nell’ambito della Giornata delle Comunicazioni Sociali. E anche e soprattutto un invito ai professionisti della comunicazione (e non solo) in questo tempo difficile caratterizzato da una pandemia mondiale. Non regge solo il microfono...



ASCOLTA PAOLO RUFFINI SU R115

Giornata delle Comunicazioni Sociali. "Bisogna tornare a dare ascolto agli ultimi"

ASCOLTA IL VESCOVO SU R115