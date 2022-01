EXPO' DUBAI, LA CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO IN PRIMA LINEA

La Camera di Commercio Gran Sasso

sarà presente all'Expo di Dubai 2020 a sostegno delle aziende

abruzzesi. 26 imprese, rappresentanti i settori strategici ed

eccellenti d'Abruzzo saranno negli Emirati per tutto il mese di

febbraio e la metà circa iscritte alla Camera di Commercio Gran

Sasso (Province L'Aquila e Teramo). "Dubai sarà un banco di

prova per noi", dice Antonella Ballone presidente della Camera

Gran Sasso, già presente negli Emirati. "Questa è una missione ,

in coordinamento con gli enti e con la cabina di regia della

Regione Abruzzo, che rientra perfettamente nel ruolo di

collegamento tra istituzioni e aziende rivestito dalla Camera di

Commercio. A Dubai saremo a disposizione sia della Regione, sia

del sistema imprenditoriale, sulla scia dell'attività a favore

dell'internazionalizzazione che questa Camera svolge".

La Camera di Gran Sasso grazie allo sportello EEN (European

Enterprise Network) promuove bandi per l'erogazione di

contribuiti economici a sostegno delle attività all'estero per

le imprese iscritte (83mila circa tra Teramo e L'Aquila).

Inoltre, in Camera, è attiva una banca dati sui mercati esteri,

organizzata in base ai settore merceologici di riferimento, in

continuo aggiornamento. "Sia lo sportello EEN, in corso di

sviluppo, sia la banca dati sono preziosi strumenti per la

fornitura di indicazione sui possibili partner logistici e lo

stato dei mercati di riferimento nei paesi esteri, di cui le

aziende abruzzesi possono servirsi", conclude Ballone. Il tema

dell'Expo di Dubai è "la bellezza". Tra le imprese abruzzesi

d'eccellenza anche i ceramisti e gli orafi. Domenica 30 gennaio,

nel padiglione Italia, sarà inaugurata la mostra sull'arte orafa

dal Console italiano a Dubai, Finocchiaro e dal Commissario del

Governo Glisenti. Rimarrà allestita fino al 5 febbraio. Dal 20

al 26 febbraio ci sarà la mostra sulle ceramiche abruzzesi. Il

tema comune: "Abruzzo: dal passato al futuro, l'arte nelle

nostre mani". Le mostre, curate dalle Sovrintendenze

Chieti-Pescara e L'Aquila-Teramo, presentano oltre 300 pezzi.

Dal 6 al 13 febbraio l'Abruzzo presenterà all'Esposizione

universale le eccellenze dell'agroindustria abruzzese, con lo

chef tristellato Niko Romito testimonial della cucina abruzzese

nel mondo.