MONTORIO / IL PD VUOLE CHIAREZZA SUI 13 ALBERI DA ABBATTERE

L’amministrazione ha comunicato che abbatterà a breve 13 alberi lungo Viale Duca degli Abruzzi.

Ha spiegato che sono pericolanti senza specificare che ne verranno abbattuti 13 (7 cipressi, 4 Pini d’Aleppo e 2 Cedri dell’Atlante) su 30 piante totali.

Dove verranno ripiantati gli alberi? Afferma che ne verranno ripiantati 10 per ogni albero abbattuto senza precisare dove.

Ha intenzione di continuare la cementificazione in linea con il parcheggio multipiano?

Ha avvisato i cittadini in modo scarno solo dopo che abbiamo chiesto chiarimenti questa mattina, perché questa amministrazione ha problemi di trasparenza.

E’ possibile aspettare qualche giorno prima di abbattere alberi che sono lì da 70 anni?

E’ possibile che la metà degli alberi lungo il Viale siano pericolanti?

Come mai tutta questa fretta? Abbiamo chiesto copia della relazione tecnica agronomica e chiederemo un consulto con lo stesso ordine provinciale.

Chiediamo trasparenza, prima di tutto, perché indietro non si torna.

pd montorio