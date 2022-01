NUOVA ANTENNA 5G A RAPINO, IL FUTURO ARRIVA AD ALTISSIMA VELOCITÀ

Teramo si prepara all’arrivo del 5g, la rivoluzionaria tecnologia che garantisce una maggiore efficienza e versatilità nel supporto delle applicazioni di rete tramite: l'ottimizzazione, la virtualizzazione e soprattutto la capacità di gestire una maggiore quantità di dispositivi per unità di superficie (circa 1 000 000 di dispositivi per km² contro i 1 000-100 000 per km² della 4G). Per migliorare la rete nel territorio del Comune di Teramo e per garantire nuovi servizi telefonici e una rete ad altissima velocità anche in alcune frazioni periferiche, stanno nascendo sul territorio nuove antenne. Una tra le più moderne sta nascendo a Rapino, dove la Iliad sta sistemando un’antenna da 25 netti destinata ad ospitare una stazione radio base di telefonia mobile con la tecnologia 5G. La nuova tecnologia potrà garantire anche maggiori possibilità di crescita alle aziende della zona, tra le quali alcune “bio”, che potranno implementare o avviare il loro e-commerce. La notizia dell’installazione della nuova antenna, che si rivelerà utilissima per una parte del territorio, comunale, ha provocato qualche piccola trascurabile lagnanza di una famiglia, ma sono moltissimi quelli che in tutta la zona sono felicissimi di poter avere internet ad altissima velocità. Sembra che ci sia stato chi, al passaggio dei furgoni della ditta che sta provvedendo al montaggio, abbia commentato “Allora è proprio Iliad, la nuova antenna? L’aspettavamo dà sempre”.