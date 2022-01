CARABINIERE "NEGOZIATORE" SVENTA IL SUICIDIO DI UNA DONNA

Erano le ore 10:30 circa di oggi 29.01.2022 quando al numero di emergenza

“112” della Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica è giunta la telefonata di una ragazza di

Martinsicuro che, con tono disperato, riferiva che la madre si era chiusa in casa e

minacciava di suicidarsi.

I Carabinieri della Stazione di Martinsicuro sono quindi accorsi sul posto riscontrando che

effettivamente la donna si era barricata all’interno del suo appartamento, sito al quarto piano

di una palazzina, e minacciava di lanciarsi giù dal balcone.

I militari hanno quindi intrapreso un lungo colloquio con la donna, unitamente ai figli della

stessa, per convincerla ad aprire la porta e desistere dai suoi insani propositi.

Nel frattempo sono altresì giunti i Vigili del Fuoco di Nereto (che hanno steso i materassi

gonfiabili anti caduta introno all’abitazione) e personale sanitario del “118”.

Risolutivo per il buon esito della vicenda è stato l’intervento del “militare negoziatore”

dell’Arma dei Carabinieri (giunto appositamente sul posto dal Comando Provinciale di

Pescara su richiesta del Comando Compagnia di Alba Adriatica) che, dopo circa tre ore di

un’estenuante trattativa, unitamente al personale sanitario, è riuscito a convincere la donna

ad aprire la porta di casa ed accettare le cure mediche del caso