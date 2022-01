VIDEO / UN PAESE INTERO CONTRO IL COMPORTAMENTO AUTORITARIO DEL SINDACO SERVI CHE VUOLE UNA STRUTTURA EMERGENZIALE FUORI AL PAESE

Un intero paese si schiera contro il sindaco di Fano Adriano perchè ha deciso di costruire una struttura emergenziale ad un chilometro dal paese. Tutto questo per i residenti è uno sperpero di denaro pubblico. Si chiede di sapere come il Parco Gran Sasso abbia fatto a rilasciare il permesso. Inutili i colloqui e le mozioni in consiglio comunale. Raccolte anche 300 firme.

Per tutti questi motivi i cittadini ed un paese intero hanno manifestato contro il Sindaco Luigi Servi oggi e faranno lo stesso per tutta la giornata di domani.

ASCOLTA ANGELO MASTRODASCIO QUI