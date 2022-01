PORTANO A PESCARA LE INDAGINI DELLA POLIZIA SUI FURTI DI TERAMO

Ieri sera, nel corso di specifici servizi, disposti dal Questore di Teramo al fine di prevenire e reprimere i furti all'interno di abitazioni, perpetrati in quest'ultimo periodo nel capoluogo e in diverse località della provincia di Teramo, Personale della Questura, dopo un ulteriore furto commesso nel tardo pomeriggio di ieri nella frazione di Miano, notava un'autovettura, Fiat Bravo, con a bordo tre persone, che dalla rotonda di via Po si dirigeva verso Villa Mosca, luogo maggiormente interessato a simili episodi. Gli Agenti, insospettitisi, seguivano l'auto bloccandola dopo un breve tragitto. I tre individui, all'atto del controllo, ponevano immediata resistenza ai poliziotti e, nelle concitate fasi che ne derivavano, approfittando della scarsa visibilità e della folta vegetazione presente nell'area verde circostante, si dileguavano a piedi facendo perdere le loro tracce. Di seguito l'auto su cui viaggiavano veniva recuperata rinvenendo all'interno alcuni oggetti di presunta provenienza furtiva. L' Autorità Giudiziaria informata di quanto accaduto disponeva l'esecuzione dei rilievi tecnici sul veicolo a cura della Polizia Scientifica. Nelle ore successive, nelle vicine località di Villa Pavone e Colleatterrato, venivano asportate due auto, Suzuki Sx 4x4 e Nissan Navara, quest'ultima poi abbandonata sulla corsia di emergenza dell'A/14 nei pressi dell'uscita di Pescara Nord. Indagini in corso.

NELLA FOTO: l'auto sequestrata ieri sera a Villa Mosca