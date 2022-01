C'E' LA PROROGA PER LE ISCRIZIONI A SCUOLA, FINO AL 4 FEBBRAIO

Il termine per le iscrizioni all'anno scolastico 2022/2023 è prorogato alle ore 20 di venerdì prossimo (4 febbraio).Il ministero dell'Istruzione ha diffuso una nota alle scuole con la nuova scadenza, sottolineando che tale decisione è stata presa in considerazione del «protrarsi dell'emergenza epidemiologica» e delle connesse difficoltà che possono aver avuto le famiglie nell'effettuare, dunque, le iscrizioni. La proroga è riferita alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale, ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla procedura telematica e alle scuole paritarie che hanno aderito alla procedura telematica. Inizialmente dalle 8 del 4 gennaio alle 20 del 28 gennaio.