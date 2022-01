SCOPERTA TRUFFA DA 440 MILIONI SULL’ECOBONUS: 35 ARRESTI, 78 INDAGATI

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica, con il supporto di 44 Reparti per un totale di oltre 200 militari, hanno dato avvio ad una vasta operazione: truffa ai contributi statali per ecobonus per 440 milioni. 78 indagati, 35 provvedimenti. L'operazione tocca anche l'Abruzzo

IN AGGIORNAMENTO