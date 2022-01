FIORIERE ANTIPARCHEGGIO IN PIAZZA DANTE, MA I COMMERCIANTI PROTESTANO

L'aveva promesso l'assessore Verna e...ha mantenuto la promessa: via le auto davanti al liceo di piazza Dante. Così, adesso, una fila di fioriere (non bellissime in verità, si poteva certo trovare di meglio e più in stile con l'austero palazzo) vietano la sosta. La cosa non piace ai commercianti, che vendono nella diminuzione dei parcheggi una riduzione del possibile volume d'affari e chiedono quindi una diversa soluzione.