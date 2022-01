SI È SPENTO IL CONOSCIUTISSIMO MARESCIALLO ANTONIO DE PADOVA

Si è spento a 70 anni l’ex maresciallo Antonio De Padova. Originario di Manfredonia, viveva a Teramo da moltissimi anni, e nella nostra città si era anche impegnato, professionalmente, lavorando al Distretto militare, e poi, una volta andato in congedo, anche nella vita sociale, nei comitati di quartiere e nella vita parrocchiale. Uomo di sani valori e di profondo amore per il suo Paese, era sempre pronto a mettersi al lavoro, con la sua esperienza, quando c’era qualcosa da fare per la collettività. Lascia tre figli, Mauro, Erika e Fabio e tre nipoti: Greta, Filippo e Nicole. Funerali domani alle 14,30 in cattedrale