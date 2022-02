SUICIDIO DI SIMONA VICECONTE/ LA PROCURA CHIEDE 10 ANNI PER IL MARITO

Dieci anni. E' questa la condanna che il Pm Enrica Medori, ha chiesto. alla seconda udienza del rito abbreviato per il bancario: Luca Amprino accusato di maltrattamenti psicologici nei confronti della moglie Simona Viceconte che poi si è tolta la vita impiccandosi con un foulard alla ringhiera della tromba delle scale della palazzina dove viveva con la famiglia a Colleatterrato Basso. «Una donna che aveva rinunciato al lavoro per occuparsi della famiglia e diventare la tassista delle figlie», ha evidenziato il pm nella sua lunga discussione, riportata oggi sulle pagine del Messaggero, in cui ha ribadito tutti i timori di Simona, compresi quelli di perdere le due figlie con la separazione dal marito. Era il 13 febbraio del 2020 quando Simona, 45 anni, originaria di Chiusa San Michele in Val Di Susa, si è tolta la vita.

Ricostruzione che non ha convinto la difesa, sostenuta dagli avvocati Cataldo Mariano e Antonietta Ciarrocchi, i quali hanno continuato a sostenere l'indipendenza di Simona dal marito, anche a livello economico, e la volontà di Amprino di lasciarla libera dopo la presa di coscienza che ormai la loro storia d'amore era finita. A difesa del marito anche le due figlie sentite in fase di incidente probatorio. Prossima udienza: giovedi.