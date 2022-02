ARRESTO BIS PER IL GINECOLOGO ROBERTO PETRELLA: E' ACCUSATO DI OMICIDIO COLPOSO

Arrsto bis per il ginecologo Roberto Pertrella. La polizia ha notificato una nuova ordinanza di misura cautelare ai domiciliari per omicidio colposo con il braccialetto elettronico. Per l'accusa le terapie consigliate telefonicamente a un suo paziente di Caserta avrebbero causato la morte dell'uomo stroncato da un infarto. La nuova misura è quella chiesta ed ottenuta dalla Procura teramana dopo che gli atti sono arrivati dalla Procura di Catanzaro. Petrella è accusato di omicidio colposo. E poi c'è la richiesta dell'autopsia sul paziente di Catanzaro, per cui sarà necessaria la riesumazione e per questo già nei prossimi giorni la Procura affiderà l'incarico a un medico legale.

Al paziente, Petrella avrebbe prescritto, vitamine e integratori a base di funghi, sconsigliandogli di recarsi in ospedale.