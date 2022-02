PIAZZA DANTE, TRA POLEMICHE E FURBI INCALLITI, SPUNTANO I FIORELLINI

E dopo i vasi, tra l'altro non tutti uguali, sono spuntati oggi anche i fiorellini acquistati dall'amministrazione e piantati dalla Te.Am. Che tenerezza, i vasetti di fiori apparsi stamattina a piazza Dante. Dopo la nuova polemica, una delle tante contro questa amministrazione, apparsa sui social, si tenta di rendere piacevole la situazione. Sono apparse anche le auto per gli ostinati del parcheggio gratuito (anche se alcune erano dei diversamente abili) ma altre no. Per ora gli unici stalli tolti sono quelli davanti al liceo classico. Per gli altri, se ci saranno, e dopo aver raggiunto l'intesa con il gestore, passeranno mesi. Almeno questo ha ribadito l'assessore Verna. Intanto si va avanti sul fronte trasporto pubblico, oggi il sindaco sarà audito in Regione, dove andrà alla ricerca di fondi e di chilometri così come ribadito anche ieri in commissione trasporti. La Fiab, intanto, plaude all'iniziativa del Comune perchè il piano a raso sarebbe tornato nelle mani dei cittadini. Poca cosa, secondo noi, visto che la gran parte della piazza è ancora tutta nelle mani delle auto.