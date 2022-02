NASCERA' A 30KM A TERAMO LA PILLOLA ANTICOVID PFIZER, PREVISTE 250 ASSUNZIONI

La nuova pillola anti Covid Paxlovid prodotta dalla Pfizer nascerà a pochi chilometri da Teramo, 36 per la prescizione, nello stabilimento della multinazionale a Campolungo di Ascoli. La produzione è stata autorizzata grazie al via libera ottenuto dall’Agenzia europea del farmaco. L'altra buona notizia è che sono previste 250 assunzioni per la produzione del nuovo farmaco. Sono previsti turni di lavoro h24 con impegni di otto ore e due giorni di riposo. Entro l’anno saranno mille in totale le persone che potranno lavorare nello stabilimento della zona industriale di Ascoli. Le altre sedi interessate dalla produzione della pillola anticovid sono Friburgo in Germania e Newbridge in Irlanda.